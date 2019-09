Counterfeit: fuori il singolo ‘It Gets Better’, tre date live in Italia per la band INFO

10Da venerdì 6 settembre è in radio e in digitale It Gets Better (Lava Records/Republic Records), il nuovo singolo dei Counterfeit, band rivelazione della scena pop-punk. Il frontman Jamie Bower commenta: “Scrivere It Gets Better è stato come vivere un viaggio all’interno delle mie personali ossessioni, del mio sentirmi oppresso da ciò che mi circonda ma anche della speranza che nonostante tutto possa e debba per davvero andare meglio”. Il singolo anticipa il nuovo album del gruppo, che verrà pubblicato nel 2020.

Lo stile dei Counterfeit è influenzato dallo spirito degli oscuri poeti romantici, dalla musica distorta del punk vintage e dell’hardcore e dalla musicalità del brit pop. “Il nostro intento è quello di spronare le persone ad esaminare se stesse, a parlare con i propri amici di ciò che stanno provando.

Nella vita c’è molto di più dello status sociale e del successo a tutti i costi. Io stesso sto cercando di ottenere tutta la connessione possibile con le persone che mi stanno intorno, voglio un’emozione sincera e pura nelle mie interazioni con gli altri. In questo mondo in cui stiamo diventando molto più connessi tecnologicamente ma più sconnessi emotivamente, crediamo veramente che la musica possa aiutarci ad avvicinarci”, commenta Bower.

Il gruppo si sta preparando per un tour autunnale che prevede tre date italiane:

25 ottobre – Roma , Orion Club

, Orion Club 26 ottobre – Cesena , Vidia Club

, Vidia Club 27 ottobre – Milano, Santeria