Temptation Island Vip, 9 settembre 2019: anticipazioni prima puntata

[CS] Al via lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5 la prima imperdibile puntata della 2° edizione di Temptation Island Vip. Al timone del programma della rete ammiraglia Mediaset, Alessia Marcuzzi accoglie nelle spiagge dorate dell’ Is Morus Relais in Sardegna le sei coppie Vip che hanno deciso di mettersi alla prova in questo straordinario viaggio antropologico per comprendere la profondità dei propri sentimenti.

Alessia è pronta a raccontare ogni circostanza ed ogni frangente dei sommovimenti dell’anima dell’unico docu-reality che tratta i rapporti d’amore.

Partecipano: l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu, l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito, il re del web Damiano Coccia detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon Macrì e la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.

Un viaggio che dura tre settimane e che permette ai protagonisti di riflettere sulla propria relazione, ma anche di divertirsi e rilassarsi socializzando con 27 affascinanti donne e uomini single con i quali stabiliscono un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze.