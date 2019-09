Ho qualcosa da dirti: il ritorno di Enrica Bonaccorti, dal 9 settembre sul Nove

[CS] Torna sul piccolo schermo una delle conduttrici più amate dai telespettatori. Dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30, in prima tv assoluta su TV8, Enrica Bonaccorti conduce Ho qualcosa da dirti, l’emotainment prodotto da Ballandi Arts per TV8, in cui sorprese, rivelazioni, scuse, ringraziamenti, rimorsi, rimpianti, piccoli e grandi segreti sono gli ingredienti essenziali di ogni puntata.

La componente emotiva caratterizza la maggior parte delle storie, ma non mancano anche quelle in cui i protagonisti sono divertenti e l’approccio al racconto più leggero e scanzonato. Il programma si svolge in una caffetteria, dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo accogliente in cui i protagonisti si sentono a proprio agio, confortanti anche dal garbo e dal sorriso accogliente della padrona di casa.

Nel programma convivono e si integrano due diversi linguaggi: quello del racconto vero e proprio, affidato a Enrica Bonaccorti, teso ad approfondire e sviscerare, attraverso le interviste della conduttrice, la storia del protagonista, e quello del reality tradizionale, che permette al pubblico di seguire il momento della rivelazione in tutta la sua autenticità.

Ogni storia si caratterizza dalla medesima struttura: un “prima dell’incontro” e un “dopo l’incontro” con la formula rituale “Ho qualcosa da dirti” a fare da spartiacque, destinata a cambiare per sempre la vita delle persone coinvolte.

Ispirato al format inglese I’ve got something to tell you, Ho qualcosa da dirti è un programma prodotto da Ballandi Arts per TV8, nato da un’idea di Mario Paloschi e Dimitri Cocciuti, Capo-Progetto Giona Peduzzi, scritto da Francesco Ventimiglia, autori Yuri Grandone e Luca Pellegrino, supervisione editoriale Susanna Blättler.