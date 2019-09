Jovanotti: ‘Prima che diventi giorno’ è il nuovo singolo dall’ultimo EP

Provinato mesi prima in studio da Lorenzo, solo a Los Angeles con Rick Rubin Prima che diventi giorno è diventato il brano che ascoltiamo oggi in radio e digitale. Fuori dal 6 settembre, il nuovo singolo di Jovanotti fa parte del Jova Beach Party EP, colonna sonora del tour estivo che ha coinvolto sulle spiagge italiane oltre 400mila persone con un sold out dopo l’altro.

Prodotta da Rubin e registrata negli Shangri La Studios di Malibu a marzo di quest’anno, Prima che diventi giorno è stata suonata in presa diretta, per cogliere a pieno il suo flusso romantico, erotico e funk. Insieme a Lorenzo e Rick, ci sono Chris Dave alla batteria, Adam MacDougall dei The Black Crowes alle tastiere, Jason Lader al basso e Riccardo Onori alle chitarre.

Una curiosità: Rubin ha utilizzato per i cori del brano le formidabili coriste di Kanye West, approfittando di una pausa nelle registrazioni, negli stessi studi, dei famosi Sunday Service del rapper americano. Lo ha rivelato lo stesso Lorenzo nel corso di un appuntamento della sua Jova Beach Radio.

Ora l’attesa è la festa evento a Linate. Qui le info.