Michele Bravi sul palco del Teatro San Babila per un live piano e voce

È un annuncio breve, quasi in punta di piedi, quello che racconta il ritorno dal vivo di Michele Bravi dopo un periodo di lontananza dal palco. Il giovane artista, infatti, è protagonista di un concerto piano e voce che va in scena sabato 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano. Da qui Michele riparte, promettendo uno show intimo con il quale di riaffaccia alla dimensione pubblica della musica.

Nessun singolo (per ora) sbandierato e nessun altro dettaglio se non quello della messa in vendita dei biglietti: per questo momento delicato, a parlare sarà solo la musica di Michele. E ne siamo felici.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate da venerdì 13 settembre dalle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali