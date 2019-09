Il nuovo inizio di Junior Cally, ‘Ricercato’ ma senza maschera INCONTRO STAMPA

“La voglia di togliermela c’era da mesi ed mi preparo da un po’ a tutto questo.” È un Junior Cally senza la sua maschera antigas quello che presenta il suo secondo disco, Ricercato, disponibile dal 6 settembre per Sony Music. Quella di levarsi questo accessorio divenuto, nel tempo sempre più limitante, è un bisogno a cui Antonio – nome anagrafico dell’artista – ha risposto sia come scelta umana sia come nuova via artistica.

E proprio a questo proposito ha raccontato alla stampa la sua scelta: “Nasce da un’esigenza di vita più che altro ed è stata, anzi, una delle poche cose che ho fatto senza pensare al marketing. Sono fissato con le mosse strategiche, la mossa giusta al momento giusto, e questa è sta la prima azione non dettata da nulla. Era diventato tutto un po’ ingestibile, e fortunatamente dico perché significa che le cose stavano andando bene. Ma ora basta.”

E se fossero sopravvissuti dubbi al riguardo, l’estate ha portato la conferma che la scelta presa era quella giusta. “Al penultimo live estivo ho vissuto una delle situazioni più assurde che mi siano mai capitate. Ero nei camerini e parlo di cose mie, personali.

Un ragazzo, che poco prima aveva fatto foto con me con la maschera, se ne stava nascosto a scattarmi foto senza maschera. È stato una stazione scomoda, imbarazzante ma mi ha fatto capire che avevo preso la decisione giusta. Se rimaneva qualche dubbio un cretino me l’ha tolto.”

Il primo risultato di questa liberazione, che il nuovo videoclip racconta quasi teatralmente, lo si ritrova tutto in Ricercato, un album in cui a differenza del precedente Junior Cally ha raccolto parecchie collaborazioni che ci ha raccontato come frutto innanzitutto di amicizie personali.

Ho voluto lavorare con artisti che conosco e che rispetto e sono che da parte loro c’è lo stesso atteggiamento. Tutti i featuring sono nati in amicizia, con qualcuno abbiamo lavorato insieme in studio con altri abbiamo assemblato il pezzo separatamente.

Primo brano, Tutti con me, prima polemica. A scatenare le illazioni su un possibile dissing con Fedez è il verso Ho fatto un figlio, sai a quale scopo / Un leone in gabbia per fare le foto / La tua carriera del caz*o la annullo / Sei sul trampolino, ti lancio nel vuoto. I riferimenti si sprecherebbero, ma Junior Cally mette a tacere ogni voce spiegando la sua intenzione.

“Credo di disegnare dei quadri: la maggior parte delle persone oggi sembra non vedere l’ora di fare figli per mostrarli sui social. – scandisce a chiare lettere – Per questo parlo di ‘leoni in gabbia’, si riferisce a questa situazione e basta. Io non parlo di nessuno nel dettaglio, se poi qualcuno ci legge altro vuol dire semplicemente che sta interpretando il mio quadro.”

E adesso, cosa si aspetta Junior Cally? “Come cambierà? Non so, questo è un nuovo inizio ma di sicuro preferisco fare 200 foto con la gente che mi ferma al ristorante e poi godermi il mio piatto di pasta in tutta tranquillità. Ora sono felice e da un po’ non lo ero, quindi va bene così.”

Di seguito la tracklist di Ricercato:

Tutti con me (prod. Jeremy Buxton) Sigarette (prod. Jeremy Buxton) Disco Kamikaze feat. Highsnob (prod. Jeremy Buxton) Mezzanotte feat. Livio Cori (prod. Jeremy Buxton) Cristiano feat. Il Tre (prod. Bosca) Lo zio (prod. Jeremy Buxton) Habla feat. Samurai Jay, Jake La Furia (prod. Andry The Hitmaker) In piazza feat. Giaime (prod. Andry The Hitmaker) 5k feat. Celementino, Federica Napoli (prod. Andry The Hitmaker) Purgatorio feat. Eddy Veerus (prod. 2nd Roof) Ferite (prod. Jeremy Buxton) Nessuno con me (prod. Jeremy Buxton)

In occasione della pubblicazione del suo secondo album, Junior Cally incontra i fan in una serie di appuntamenti instore; questo il calendario:

6 settembre – Roma , DISCOTECA LAZIALE ore 15.00 e Rieti , MAISTRELLO ore 18.00

, DISCOTECA LAZIALE ore 15.00 e , MAISTRELLO ore 18.00 7 settembre – Napoli , FELTRINELLI Stazione Centrale ore 15.00 e Salerno , FELTRINELLI ore 18.00

, Stazione Centrale ore 15.00 e , FELTRINELLI ore 18.00 86 settembre – Taranto , MONDADORI BOOKSTORE C/O CC PORTE DELLO JONIO ore 15.00 e Lecce FELTRINELLI ore 18.00

, ore 15.00 e FELTRINELLI ore 18.00 9 settembre – Bari , FELTRINELLI Via Melo ore 15.00 e Andria , MONDADORI ore 18.00

, Via Melo ore 15.00 e , MONDADORI ore 18.00 10 settembre – Pescara , FELTRINELLI ore 15.00 e Senigallia, MONDADORI ore 18.30

, ore 15.00 e MONDADORI ore 18.30 11 settembre – Bologna , MONDADORI Via M. D’Azeglio ore 15.00 e Modena , MONDADORI c/o CINEMA VICTORIA ore 18.00

, Via M. D’Azeglio ore 15.00 e , MONDADORI c/o CINEMA VICTORIA ore 18.00 12 settembre – Lucca , SKY STONE & SONGS ore 15.00 e Firenze , GALLERIA DEL DISCO ore 18.00

, ore 15.00 e , GALLERIA DEL DISCO ore 18.00 13 settembre – Varese , VARESE DISCHI ore 15.00 e Milano , MONDADORI Piazza Duomo ore 18.00

, ore 15.00 e , MONDADORI Piazza Duomo ore 18.00 14 settembre – Como , FRIGERIO DISCHI ore 15.00 e Monza , FELTRINELLI Via Italia ore 18.00

, ore 15.00 e , FELTRINELLI Via Italia ore 18.00 17 settembre – Torino , MONDADORI Via Monte di Pietà ore 15.00 e Genova , MONDADORI Via XX Settembre ore 18.30

, Via Monte di Pietà ore 15.00 e , MONDADORI Via XX Settembre ore 18.30 18 settembre – Vicenza , SAXOPHONE ore 15.00 e Padova , MONDADORI Piazza Insurrezione ore 18.00

, ore 15.00 e , MONDADORI Piazza Insurrezione ore 18.00 19 settembre – Brescia, FELTRINELLI Corso Zanardelli ore 15.00 e Verona, FELTRINELLI Stazione Porta Nuova ore 18.00