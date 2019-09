Dirotta su Cuba: ‘Nothing Is Impossible’ è il nuovo singolo VIDEO

Dal 6 settembre è in radio, digital download e streaming Nothing Is Impossible, nuovo singolo dei Dirotta su Cuba. Secondo brano in inglese, dopo Good Things, il pezzo continua la miscela funky della band con le tendenze black d’oltreoceano.

«In questo brano – commentano i Dirotta Su Cuba – abbiamo guardato con interesse al produttore Pharrell: abbiamo preso spunto dal suo modo di scrivere e arrangiare, l’abbiamo unito al nostro background e siamo riusciti a dare vita a un brano con un groove e un ritornello ipnotico, che scuotono corpi e coscienze.

Ovviamente senza dimenticare la lezione di James Brown, che è l’unico e irraggiungibile “godfather of soul“. “NOTHING IS IMPOSSIBLE” affronta con “impegnata leggerezza” varie tematiche sociali, politiche ed ecologiche: l’ispirazione per il brano ci è venuta parafrasando il famoso aforisma di Muhammed Alì che si conclude con “Impossible is nothing”».

Accompagna il brano, il videoclip ufficiale che riprende tematiche sociali, politiche ed ecologiche: protagonista della clip è l’eroe robot GUNDAM. Imbracciando la sua spada elimina l’inquinamento dal Pianeta Terra, rappresenta l’azione a discapito della passività e inazione.