Lelio Morra: ‘Torno a scuola’ è il suo nuovo singolo

[CS] Per la fine dell’estate Lelio Morra pubblica un nuovo singolo con il titolo perfetto per il periodo: Torno a scuola, un brano cantautorale che oscilla tra malinconia e ironia, in uscita giovedì 5 settembre.

In questo brano il tornare a scuola è raccontato come una protesta, una sfida nei confronti di una vita adulta che mette in crisi più che dare certezze.

Lelio lo racconta così: “Un 30enne si guarda allo specchio in hangover. Riflette sui passi percorsi, le generazioni cambiate dal secolo breve, una maestra che parla d’amore, una lavagna a forma di finestra come un nuovo sguardo sulle cose. Con ironia e consapevolezza ammette gli errori commessi e tende al migliorarsi.

La metafora di chi a 30 anni torna a scuola ma in segno di protesta, di chi ha imparato più dalla vita che dai libri di storia, di chi ha esagerato con le relazioni usa e getta.”