Beatrice V: il nuovo singolo è ‘Coco Pops’ TESTO & VIDEO

Si intitola Coco Pops il primo singolo ufficiale di Beatrice V dopo il debutto a Sanremo nel 2015 con Paulette. Ventenne siciliana, cultrice di David Bowie fin da bimba, Beatrice scrive e canta le sue canzoni, un magma di ironia e seduzione che raccontano la vulnerabilità femminile.

La canzone è una altalena pop di colori diversi, viaggio più o meno immaginario di una piccola Lolita palermitana che racconta una storia, giocando tra immagini e parole, modernità rap e concetti più cantautorali, adolescenza e maturità, bianco, nero, antico, moderno.

Coco Pops, Coco Pops

Coco Pops, Coco Pops

La febbre sogna in alto nella quiete della notte

Sai che l’ho preso (oh sì, hai ragione, lo voglio)

La febbre sogna in alto nella quiete della notte

Sai che l’ho preso (oh sì, hai ragione, lo voglio)

Cattivo, cattivo ragazzo, giocattolo lucido con un prezzo

Sai che l’ho comprato (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Uccidendomi lentamente, fuori dalla finestra

Sto sempre aspettando che tu stia aspettando di seguito

I diavoli tirano i dadi, gli angeli alzano gli occhi

Ciò che non mi uccide mi fa desiderare di più

Ed è nuovo, la forma del tuo corpo

È blu, la sensazione che ho

Ed è ooh, whoa oh

È un’estate crudele

È bello, è quello che gli dico

Nessuna regola in paradiso infrangibile

Ma ooh, whoa oh

È un’estate crudele

Con te

Appendi la testa in basso nel bagliore del distributore automatico

Non sto morendo (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Diciamo che lo faremo solo in questi tempi difficili

Non ci stiamo provando (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Quindi taglia i fari, l’estate è un coltello

Ti aspetto sempre solo per tagliare fino all’osso

I diavoli tirano i dadi, gli angeli alzano gli occhi

E se sanguino, sarai l’ultimo a saperlo

Oh, è nuovo, la forma del tuo corpo

È blu, la sensazione che ho

Ed è ooh, whoa oh

È un’estate crudele

È bello, è quello che gli dico

Nessuna regola in paradiso infrangibile

Ma ooh, whoa oh

È un’estate crudele

Con te

Alza lo sguardo, sorridendo come un diavolo

È nuovo, la forma del tuo corpo

È blu, la sensazione che ho

Ed è ooh, whoa oh

È un’estate crudele

È bello, è quello che gli dico

Nessuna regola in paradiso infrangibile

Ma ooh, whoa oh

È un’estate crudele

Con te

