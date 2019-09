Andrea Nardinocchi: dal 12 settembre il singolo ‘Droga’

[CS] Andrea Nardinocchi, cantautore e produttore bolognese, torna con un nuovo singolo, Droga, che uscirà giovedì 12 settembre per Iuovo e distribuito da Artist First.

Droga, prodotta dal duo Mamakass, è una canzone d’amore e di assuefazione, una serie di immagini e ricordi di vita che come dei flash raccontano la dipendenza buona che una persona ed un sentimento possono dare.

“Probabilmente l’80% di tutti i pezzi che ho scritto parlano di Lei – racconta Andrea – Nella maggior parte dei casi questi pezzi, pur essendo canzoni d’amore, non riescono ad essere particolarmente solari. In tutto questo Droga sicuramente non è un’eccezione. Anche perché, in parte, cerca di spiegare il motivo di questa consuetudine con una semplice metafora. L’unica eccezione, ma la più importante, è che non mi fa prendere male – anzi, mi fa un po’ sorridere.”