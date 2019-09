Temptation Island Vip 2019: tutte le coppie e i single, conduce Alessia Marcuzzi

Lunedì 9 settembre torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island Vip, il docu-reality che mette alla prova le relazioni di coppia tra personaggi del mondo dello spettacolo. Alla conduzione, per l’edizione 2019, Alessia Marcuzzi. che dell’esperienza racconta: “Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Sei le coppie note coinvolte, vivranno separate al Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna. Ecco tutti i nomi dei vip:

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

e Pago e Serena Enardu

e Ciro Petrone e Federica Caputo

e Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

e Damiano Coccia detto “Er Faina” e Sharon Macrì

detto e Anna Pettinelli e Stefano Macchi

La vita quotidiana dei fidanzati si confronterà con quella di 27 single, con i quali potrebbe crearsi un’amicizia che spesso porta a lunghe confidenze… Non mancheranno i falò, ai quali Alessia Marcuzzi mostrerà ai protagonisti alcuni video dei propri fidanzati/e, e il temuto pinnettu, dove i partecipanti verranno messi a conoscenza dei comportamenti dei propri partners.

L’obiettivo finale è arrivare con le idee più chiare possibili all’ultimo falò, quello di confronto, dove, le coppie risponderanno alla fatidica domanda: “Volete tornare a casa insieme o separati?”