Renato Zero: dal 4 ottobre l’album di inediti ‘Zero Il Folle’ COVER & TRACKLIST

Esce il 4 ottobre Zero Il Folle (Tattica), il nuovo disco di inediti di Renato Zero. L’album è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn, con cui Zero torna a collaborare dopo Amo del 2013. Intanto, è in radio e disponibile in tutti i digital store Mai più soli, primo singolo estratto dal nuovo album di inediti.

Questa la tracklist del disco:

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il folle

Il nuovo tour di Renato Zero (prodotto e organizzato da Tattica), con cui l’artista tornerà live nei principali palasport italiani, partirà a novembre con il seguente calendario:

1, 3, 4, 6, 8 e 9 novembre – Roma , Palazzo dello sport SOLD OUT

, Palazzo dello sport 14 e 15 novembre – Firenze , Mandela Forum SOLD OUT

, Mandela Forum 18 e 19 novembre – Mantova , Grana Padano Arena

, Grana Padano Arena 23 e 24 novembre – Pesaro , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 7 e 8 dicembre – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 14 e 15 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 21 e 22 dicembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 11 e 12 gennaio – Milano , Mediolanum Forum SOLD OUT

, Mediolanum Forum 18 e 19 gennaio – Eboli , Palasele

, Palasele 23, 25 e 26 gennaio – Bari, Palaflorio SOLD OUT

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Renato Zero, sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.