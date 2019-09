Andrea Candolfo: fuori il nuovo singolo ‘Il tempo dona il tempo’

È atteso per venerdì 11 ottobre, a quasi due anni dall’ultimo album di inediti, Il tempo dona il tempo, nuovo singolo del cantautore milanese Andrea Candolfo per Young Records. La preziosità del tempo, nella vita e nell’amore sono i temi chiave del brano in cui il musicista racconta un rapporto al capolinea.

Se da una parte lui è ancora fortemente innamorato del ricordo, è la lei in questione a innalzare un muro che forse solo il tempo può superare. Più tempo dai ad una persona, più tempo riacquisti. A condire la storia, suoni moderni che si mescolano a quelli del pop Anni Ottanta.

Chi è Andrea Candolfo

Andrea Candolfo nasce a Milano il 17 settembre 1992. Si diploma in chimica e biologia nel 2011, ma il suo più grande sogno è sempre stata la musica. Studia 7 anni chitarra classica e solfeggio per poi, in seguito, appassionarsi alla chitarra solista.

Inizia a scrivere la prima canzone a 10 anni, la musica è il suo destino. Scrivere per lui è una necessità, è un “ qualcosa “ che sente dentro. Nel gennaio del 2018 esce il suo primo vero lavoro discografico intitolato Non Racconto L’Amore anticipato dai singoli Tra Le Nuvole, Questa Sottile Alternanza e Come Il Profumo Delle Tue Mani. I relativi videoclip raggiungono e superano in breve tempo un elevato numero di visualizzazioni, garantendo un buon riscontro al giovane emergente.