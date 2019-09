Un palco per due: dal 4 settembre su Rai2, si parte con Piero Pelù e Rancore

Al via il 4 settembre, ogni mercoledì alle ore 23.15 su Rai2, Un palco per due, il nuovo programma di Rai2 condotto da Carolina Rey, volto di Rai Gulp, e Lorenzo Baglioni, tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018. Lo show prevede un concerto al buio da cui partire per raccontare le storie di due personaggi molto diversi tra loro, coinvolti in una sfida che ne riduce le distanze.

Protagonisti della prima puntata sono il rocker Piero Pelù e il rapper Rancore: insieme daranno vita a un live inedito, mettendosi in gioco senza conoscere il collega fino all’arrivo nella location. Ogni cantante infatti viene accompagnato dai conduttori a bordo di due diverse Fiat 500X al locale in cui si svolgerà il concerto e solo prima di salire sul palco saprà con chi dividerà il palco.

Durante il viaggio, i cantanti si scambieranno messaggi per definire la scaletta e ciascuno di loro sceglierà un “cavallo di battaglia” dal proprio repertorio (Il mio nome è Mai Più per Piero Pelù e Depressissimo per Rancore) e una cover da eseguire in duetto (Il Pescatore di De Andrè per Pierò Pelù e L’Avvelenata di Guccini per Rancore)

Un palco per due è il nuovo format firmato da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister in collaborazione con Fiat e Lavazza. Da un’idea di Maurizio Monti con la produzione di Giovanni Amico per Twister e Daniele Petirro per Showlab con la consulenza musicale del maestro Valeriano Chiaravalle.