The Hills: New Beginnings, dal 4 settembre su MTV la serie con Mischa Barton

[CS] Un grande ritorno su MTV, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, presente sul canale 130 di Sky: arriva The Hills: New Beginnings. Dopo la premiere mondiale a giugno del primo episodio, la serie va in onda in onda a partire dal 4 settembre tutti i mercoledì alle 22.50.

Reboot della storica serie The Hills, dedicata alla vita quotidiana di un gruppo di ragazze a Los Angeles, lo show riunisce il cast originale formato da Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Montag, Jason Wahler, Justin “Bobby” Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port.

Si uniscono inoltre a loro due nuovi personaggi, volti d’eccezione della scena glamour losangelina: Mischa Barton, indimenticata star di The O.C., e Brandon Thomas Lee, figlio di Pamela Anderson e del rocker Tommy Lee.

Tra amori, carriera e svago, seguiremo le vicende del gruppo degli ex adolescenti, oggi trentenni alle prese con nuove abitudini, nuove opportunità lavorative e nuove famiglie. Faremo ad esempio la conoscenza di Delilah, figlia di Jason e Ashley, Kirra, figlia di Audrina e Gunner, figlio di Spencer e Heidi.

Tra gli ospiti che appariranno negli episodi anche Pamela Anderson, Kaitlynn Carter, Jennifer Delgado e Ashley Wahler.