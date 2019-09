Filo Vals: dal 6 settembre il singolo ‘Occasionale’ che anticipa l’album di debutto

È atteso in radio e in digitale venerdì 6 settembre Occasionale, nuovo singolo del giovane cantautore Filo Vals che ha già all’attivo oltre 4 milioni di ascolti in streaming tra Spotify e le altre piattaforme in tutto il mondo. Il brano anticipa ufficialmente il disco d’esordio in uscita ad ottobre (Papaya Records), in cui l’artista ha raccolto canzoni in italiano, inglese, spagnolo e francese.

Con il suo appeal funky e l’ironia, Occasionale rappresenta tanto del suo autore che, da certe “occasionalità” degli italiani, racconta la zona grigia delle storie occasionali, posizionate a metà tra le storie d’amore e quelle di una notte dove.

Romano di nascita ed europeo di formazione, Filo Vals ha insieme lo sguardo da insider e quello di outsider e a rimarcare la dose di ironia del pezzo ci sono i tanti camei del videoclip: dal calciatore Fabio Grosso (“è stato occasionale come l’uscita dell’Italia dal mondiale”) a Vittorio Sgarbi (“come un razzista che fa l’intellettuale”), da Edoardo Ferrario (“come un romanzo sotto l’ombrellone al mare”) allo chef Bruno Barbieri (“come un vegano che poi mangia del maiale”).

Su tutti, la protagonista femminile: la top model italiana scoperta da Karl Lagerfeld Chiara Scelsi.