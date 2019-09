Joe Bastianich pubblica il suo primo album: dal 20 settembre ‘Aka Joe’

Esce il 20 settembre Aka Joe, primo album di Joe Bastianich che accanto a cucina e ristorazione ha continuato, negli anni, a coltivare anche la passione per la musica. Cresciuto a suon di rock-n-roll e punk, tra Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones, Bastianich è oggi un volto noto anche della tv grazie a una serie di programmi che lo hanno fato conoscere al grande pubblico.

Così, dopo gli impegni con On The Road e Jack On Tour e l’esperienza teatrale Vino Veritas, Bastianich presente ora dodici brani registrati a Los Angeles che vanno nella direzione del rock/blues toccando anche funky e musica alternativa.

“La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. – racconta dichiara Joe Bastianich – In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita.”

L’uscita dell’album è preceduta dal singolo Joe Played Guitar previsto per il 6 settembre insieme al viedoclip ufficiale. “Ascoltala con attenzione, questa è la mia storia”, commenta il musicista.

DI seguito la tracklist di Aka Joe:

Make Up Your Mind Joe Played Guitar Burn Like The Sun Forever (Is A Long Time) Take Me Down Twenty Snowflakes What Is A Man I’m Coming For You Nonna (97 years) War Cry Prey On Pain Won’t Say Another Word