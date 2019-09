Gemitaiz & MadMan: dal 20 settembre l’album ‘Scatola nera’ DATE LIVE

Gematiz & MadMan tornano con un nuovo progetto insieme, anticipato dal brano disco di Platino Veleno 7: il terzo lavoro in studio dei due rapper si intitola Scatola nera (Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music) in uscita il 20 settembre e già in pre-save e pre-order.

L’attesa dei fan sta per finire sarà premiata anche con due speciali appuntamenti live nel 2020:

13 marzo – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 20 marzo – Milano, Mediolanum Forum

I biglietti per i due concerti speciali, organizzati da MAGELLANO CONCERTI in collaborazione con TANTA ROBA LABEL e SHINING PRODUCTION, sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Prodotto da PK e Mixer T, Veleno 7 è il settimo capitolo della saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a Veleno 6, brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino.