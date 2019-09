Willie Peyote: nuovo singolo, album e tour per il rapper INFO

Da venerdì 30 agosto è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo atteso singolo del cantautore e rapper Willie Peyote, La Tua Futura Ex Moglie. Il singolo, prodotto da Frank Sativa, anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita il 25 ottobre 2019 per Virgin Records (Universal Music Italia).

Willie Peyote è in arrivo con il tour in programma nel 2020 che lo vedrà protagonista sui palchi dei più importanti club d’Italia. Lo show sarà l’occasione per ascoltare il nuovo album per la prima volta in versione live, oltre che cantare i suoi successi. Il tour, organizzato da Magellano Concerti, farà tappa nelle seguenti città italiane:

14 febbraio – Nonantola (MO), Vox

(MO), Vox 15 febbraio – Padova , Hall

, Hall 20 e 21 febbraio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 27 febbraio – Napoli , Casa della musica

, Casa della musica 28 febbraio – Modugno (BA), Demodé

(BA), Demodé 4 marzo – Milano , Alcatraz

, Alcatraz 7 marzo – Bologna , Estragon

, Estragon 12 marzo – Roma , Atlantico

, Atlantico 13 marzo – Firenze, Tuscanyhall

I biglietti sono disponibili da venerdì 30 agosto su ticketone.it e nei punti vendita da venerdì 6 settembre alle ore 11.00.