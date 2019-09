Diana e la Famiglia Reale inglese: due speciali su LA5

[CS] A 22 anni dalla drammatica scomparsa della Principessa del Galles, LA5 ricorda Diana Frances Spencer e racconta l’inesauribile fascino della Casa Reale britannica con due serate – realizzate da VideoNews, a cura di Lavinia Orefici – in onda sabato 31 agosto e martedì 3 settembre, in prime-time.

LADY D sabato 31 agosto 21,15

In soli 36 anni di vita, Diana ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da diverse generazioni strettamente connessa con la Famiglia Reale, nel 1977 conosce il Principe Carlo, con il quale si fidanza e si sposa nel 1981.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, dopo la nascita di William e Henry, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, sviluppa un forte interesse per cause come l’AIDS e la lebbra, visita malati in tutto il mondo, appoggia campagne per la difesa degli animali e contro l’uso delle armi, ricopre il ruolo di madrina e portavoce di associazioni benefiche che lavoravano con senzatetto, giovani, tossicodipendenti e anziani, diventa presidente del Great Ormond Street Hospital for Children di Londra.

Lady D ne ripercorre la breve ed iconica storia, ricca di fascino, fragilità, paparazzi, gossip ed incredibili outfit, ricordandone l’ultima estate e l’ultima telefonata ai figli. In studio, con Lavinia Orefici, il direttore del periodico Novella 2000 Roberto Alessi.

STILE REALE martedì 3 settembre 21,15

Matrimoni e nascite, corse di cavalli e red carpet, celebrazioni storiche e scandali, morti premature e tanto charme, da sempre alimentano l’interesse dei media per la Casata Mountbatten-Windsor, Sua Maestà Elisabetta II compresa.

Stile Reale mette in fila gli eventi più noti e li illumina punto per punto: dalle polemiche legate al caso Epstein che vedono coinvolto il Principe Andrea, alle costose vacanze di Harry e Meghan di questa estate; dal vestito del battesimo indossato per ultimo dal piccolo Archie, ai colori sgargianti degli abiti di HRH; dal clamoroso guardaroba di Meghan, all’arte del riciclo degli abiti by Kate.

Dagli stili quanto mai distanti delle due ex commoners, oggi Principesse, ai loro abiti da sposa; dall’eleganza degli uomini di Corte (Carlo, William, Henry), ai Gioielli della Corona; dai Royal Tour, alla modernità della Casa Reale; dal Vogue by Markle all’influenza dei Fab Four – William, Kate, Harry, Meghan – sempre amati ed imitati, anche se (forse) meno uniti di un tempo. In studio, con Lavinia Orefici, il direttore del periodico Nuovo Riccardo Signoretti.