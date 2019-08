Propaganda Festival: appuntamento a Milano e Roma il 13 e 15 settembre

Doppio appuntamento con il Propaganda Festival, in programma il 13 settembre a Milano presso il Circolo Magnolia e il 15 settembre a Roma presso l’India Estate. Le due serate della manifestazione musicale portano sul palco il meglio della scena Hip Hop odierna in una veste inedita.

Per questa nuova edizione, il padrone di casa Noyz Narcos è affiancato dal collega Night Skinny per uno show esplosivo. Oltre a loro, sono attesi Gemello con la presentazione del suo progetto discografico insieme al producer Sine oltre all’unione esclusiva di Speranza e Ketama 126, promesse del panorama italiano reduci da tour trionfali in tutta Italia.

In seguito alle performance delle guests andranno in scena speciali Aftershow a cura di TY1, Dj Gengis, WHTRSH (il dj ufficiale di Coez) e Dj 2p (dj ufficiale di MadMan).