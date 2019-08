IMAGinACTION: terza edizione per il festival del videoclip, dall’11 al 13 ottobre

È in programma a Ravenna, dall’11 al 13 ottobre, la terza edizione festival internazionale del videoclip IMAGinACTION. L’appuntamento prevede tre giorni di incontri, immagini e suoni, con la musica al centro a partire dal progetto Capolavori immaginati, nato con l’idea di realizzare in ogni edizione di “IMAGinACTION” alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Come di consueto, IMAGinACTION, in collaborazione con le FIMI, AFI e PMI, consegnerà il premio per il miglior videoclip italiano 2018 – 2019 (periodo di riferimento giugno 2018 – luglio 2019) decretata da una giuria di giornalisti ed esperti del settore.

Inoltre, viene istituito il Young IMAGinACTION Award rivolto ai ragazzi che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip, in collaborazione con BPER Banca. Possono partecipare i giovani dai 14 ai 35 anni presentando un videoclip edito o inedito di una canzone per la durata minima di 90 secondi.

Due i vincitori previsti, uno per la categoria under 18, a cui verrà data la possibilità di partecipare sul set alla realizzazione di un video musicale del regista Stefano Salvati, e uno per la categoria over 18, che avrà in premio una telecamera. Qui i dettagli sul regolamento.