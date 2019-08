Antonio Straface: il nuovo singolo è ‘Un giorno di sole’ VIDEOCLIP

Si intitola Un giorno di sole l’ultimo singolo del cantante italo-tedesco Antonio Straface. Scritto da Luca Sala e Remo Elia, il brano è accompagnato da un videoclip girato nelle aree urbane di Corigliano e Rossano, per la regia di Pier Luigi Sposato e prodotto da Roka Production

“Ho deciso di rimanere in Italia e girare nei luoghi a me cari il videoclip della mia ultima fatica – dichiara Antonio – il White Beach, il White Club e il Frederik on the Beach sono tre location meravigliose ma, quello che più mi fa piacere è poter far vedere, grazie al web, quanto sia bella la nostra Italia!”

Classe 1991, di Heilbronn (Germania) ma figlio di italiani, Antonio sente profondamente le radici italiche e nutre un profondo legame con Città di Castello Ducale che ha dato i natali a suo padre. Elvis Presley, Michael Jackson e Stevie Wonder sono fra gli artisti che ascolta fin da piccolo e a soli 3 anni sale sul suo primo palco.

A 16 anni Straface partecipa a Deutschland sucht den Superstar versione tedesca di American Idol classificandosi tra i migliori a Berlino. Ma è nel 2016 che esce il suo primo disco, #IAM, mentre nel 2019, con Il vero amore, vince il premio della critica al Festival della canzone italiana a Stoccarda classificandosi al secondo posto.