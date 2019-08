‘Judy’: nella colonna sonora Renée Zellweger, Sam Smith e Rufus Wainwright

Esce il 27 settembre per Decca Records la colonna sonora di Judy, tra i film più attesi della prossima stagione, nelle sale cinematografiche italiane dal 9 dicembre. Il film vede la vincitrice del premio Oscar Renée Zellweger vestire i panni di Judy Garland della quale si ripercorre la storia dei suoi ultimi concerti a Londra alla fine degli anni ’60.

Accanto all’attrice compaiono Sam Smith in Get Happy e Rufus Wainwright in Have Yourself A Merry Little Christmas, entrambi appena registrati appositamente per l’album. «Quando avevo 17 anni ho realizzato un progetto su Judy Garland per i miei studi cinematografici. – ha raccontato Smith – Mi sono trovato immediatamente immerso nella magia di Judy e della sua storia incredibilmente coraggiosa.

È rimasta una delle icone della mia vita. E’ stata una donna estremamente sincera: la vulnerabilità e l’onestà nella sua arte mi fanno ancora venire la pelle d’oca. È stato davvero un onore cantare con Renée. Nessuno avrebbe potuto interpretare Judy come lei, ed è un privilegio cantare con lei, e in un certo senso, con Judy. Spero che tutti adorino il film tanto quanto me.»

Gli fa eco Rufus Wainwright che ha dichiarato: «Judy Garland è stata una presenza costante nella mia vita. “Il mago di Oz” era uno tra i film che più amavo da piccolo. È bello tornare e osservarla di nuovo nell’interpretazione di Renée e attraverso questo meraviglioso duetto con lei: la sua interpretazione è sorprendente in un film incentrato sull’amore e sulla generosità che Judy ha sempre avuto per il mondo che la circonda. Mi ricorda quanto fossero uniche la sua vita e la sua arte.»

La pubblicazione della colonna sonora è prevista per il 27 settembre 2019, in occasione dei 50 anni dalla morte prematura di Judy Garland (nel 1969) e degli 80 anni da quando ha girato giovanissima Il mago di Oz.