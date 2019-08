James Blunt: il nuovo singolo è ‘Cold’, album dal 25 ottobre TRACKLIST

Il cantautore britannico James Blunt torna con un nuovo album. Anticipato dal singolo Cold – in tutte le radio e piattaforme digitali -, il 25 ottobre esce Once Upon A Mind con undici inediti: “Credo che sia l’album più onesto che abbia mai scritto” afferma James.

E spiega: “Back To Bedlam è abbastanza simile. Ho passato molto tempo a scrivere canzoni su ciò che vivevo in quel momento e quei brani hanno composto il mio album di debutto. Anche in questo, ogni canzone rappresenta qualcosa che ho vissuto o che sto ancora vivendo. È un album molto personale e sono orgoglioso di condividerlo con tutti”.

Questa la tracklist di Once Upon A Mind:

The Truth Cold Champions Monsters Youngster 5 Miles How It Feels To Be Alive I Told You Halfway Stop The Clock The Greatest

James Blunt sarà in concerto in Italia a marzo 2020:

25 marzo – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 27 marzo – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 28 marzo – Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti per il tour sono disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 6 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per i possessori di Carta American Express, invece, i biglietti saranno disponibili in anteprima dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre su https://www.ticketmaster.it/americanexpress (per 48 ore).