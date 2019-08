The S.L.P.: esce il primo album solista di Serge Pizzorno dei Kasabian

Anticipato dal brano Favourites e dal singolo Nobody Else, venerdì 30 agosto esce per Columbia Records The S.L.P., il primo album solista di Serge Pizzorno dei Kasabian che per questa avventura ha scelto il moniker The S.L.P. «Guardando avanti, penso di voler collaborare sempre di più con altri artisti e di voler aprire la mente e gli orizzonti. – dichiara l’artista in merito al progetto –

The S.L.P è il progetto dove voglio sentirmi libero. La mia vita nella band e i miei ragazzi continuano ad essere importanti per me, ma sento che esiste anche qualcos’altro e non voglio più metterlo in secondo piano». Registrato e prodotto da Serge nel suo studio di Leicester, l’album contiene undici tracce dalle influenze varie (hip-hop, funk, new-wave) e due collaborazioni.

Questa la tracklist di The S.L.P.

Meanwhile… In Genova Lockdown ((trance)) The Wu Soldiers 00018 Meanwhile… At The Welcome Break (featuring slowthai) Nobody Else Favourites (featuring Little Simz) Kvng Fv Youngest Gary Meanwhile…In the Silent Nowhere