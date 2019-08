Shablo: dal 30 agosto il singolo ‘Non ci sto’ con Marracash e Carl Brave

Esce, in tutte le radio e in digitale, venerdì 30 agosto il nuovo singolo di Shablo dal titolo Non ci sto. Manager e mentore di Sfera Ebbasta, Charlie Charles e di buona parte della scena trap italiana; talent scout e direttore artistico (Roccia Music, BHMG e Thaurus); musicista e beatmaker: Shablo è stato parecchio impegnato in questi anni anche nel dietro le quinte del panorama discografico.

Per questo ritorno sulle scene, il producer ha voluto con sé due grandi protagonisti della musica urban italiana: Marracash e Carl Brave, che si è imposto all’attenzione generale come uno degli artisti-rivelazione più originali della sua generazione.

Con il pre-save del singolo viene reso disponibile un esclusivo sample pack, che contiene la canzone campionata per il beat e il drum kit con i suoni di batteria utilizzati.