Aiello: esce il nuovo singolo ‘La mia ultima storia’, fuori il 6 settembre

È in pre-order e pre-save digitale La mia ultima storia (Sony Music), nuovo singolo di Aiello in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme da venerdì 6 settembre. Il brano esce dopo il successo di Arsenico, con quasi 6 milioni di stream su Spotify e 3.5 milioni di views per il videoclip su YouTube.

Aiello racconta l’amore a proprio modo, con una ballad che non è la solita struggente canzone sui sentimenti. La sua scrittura è originale e contemporanea, i suoni spaziano dal pop al soul con un forte retrogusto indie. Tutto questo rende il giovane cantautore il volto del nuovo pop italiano.

Nel testo l’artista ripercorre momenti dolceamari impossibili da dimenticare: Parigi, l’ultima neve a Roma, i profondi occhi verdi da cui adesso, con un paio di scarpe nuove, tenta di fuggire.

“La mia ultima storia” è la storia di tutti, almeno una volta