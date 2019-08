Mameli: il nuovo singolo è ‘Anche quando piove’ con Alex Britti, dal 30 agosto

Mameli non si ferma e dopo il singolo estivo Latte di Mandorla pubblica un nuovo brano. Da venerdì 30 agosto è in radio e sulle piattaforme digitali Anche quando piove, insieme ad Alex Britti. Così il talenti di Amici racconta la canzone in uscita: “Alex una volta mi disse di chiamarlo se fossi passato a fare un giro a Roma. Così, una calda sera di giugno ci siamo visti, mi ha portato a mangiare un pescione (mi ha proprio detto così) e abbiamo parlato di un sacco di cose.

È assurdo, lui è la mia infanzia, il mio liceo, i miei primi concerti da spettatore. Trovarmelo così vicino a cena è stato surreale. Poi gli ho detto che volevo avere un parere sulle cose nuove che stavo scrivendo: niente di completo, tante bozze con pezzi mancanti.

Quando ha sentito Anche quando piove si è fermato un secondo, l’ha fatta ripartire, mi ha detto che era la più bella. Però mancava la parte finale, io ero rimasto bloccato su quella canzone e non sapevo cosa far succedere dopo il secondo ritornello.

Il giorno dopo mi manda la fine della canzone, io ero in viaggio verso la Toscana e quando l’ho fatta partire è stato un momento magico. Suonava tutto, l’ho sentita perfetta. Dopo un mese sono stato a casa sua tre giorni e mi ha trattato come un figlio, ci siamo chiusi in casa e abbiamo solo registrato e mangiato.

Anche quando piove è venuta fuori così, nel modo più sincero che possa esserci. Se penso a quando l’ho visto a Taormina nel 2014, non avrei mai detto che un giorno avremmo scritto una canzone insieme. Tra poco arriverà l’autunno, e ogni volta che pioverà penserò a questa storia. W la musica”.

Mameli, sarà impegnato a dicembre con il suo primo headline show, organizzato da Vivo Concerti. Queste le prime quattro date annunciate:

2 dicembre – Bologna , Locomotiv

, Locomotiv 4 dicembre – Milano , Teatro Principe

, Teatro Principe 10 dicembre – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 12 dicembre – Roma, Largo Venue