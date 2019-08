Festival Show 2019, Trieste 7 settembre: tutti gli ospiti del gran finale

Dopo le sette tappe 2019, Festival Show arriva al gran finale, che va in scena il 7 settembre a Trieste in una delle più belle piazze del nostro Paese, Piazza Unità d’Italia. La kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che quest’anno ha raggounto il traguardo dei vent’anni, è condotta da Anna Safroncik, per la prima volta nelle vesti di conduttrice, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival

Ecco il cast della finalissima: Roberto Vecchioni, Elettra Lamborghini, Shade, Federica Carta, Le Vibrazioni, The Kolors, Fred De Palma e Red Canzian. Inoltre, nella prima parte dello spettacolo si sfideranno i tre finalisti di Festival Show Casting per aggiudicarsi la vittoria.

Nel pre-show sfileranno le Miss finaliste di Amen, per conquistare il titolo di “più bella del tour” mentre dal pomeriggio Hoara Borselli sarà la splendida host di Festival Show che accoglierà gli artisti durante le prove, in diretta su Radio Bella & Monella.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, segue l’evento come media partner mandando in onda quattro speciali con il meglio del Festival Show 2019. Ecco i prossimi:

29 agosto – best of della Beach Arena di Lignano e di Piazza Ferretto di Mestre

– best of della Beach Arena di Lignano e di Piazza Ferretto di Mestre 12 settembre – gran finale dedicato alla tappa di chiusura in Piazza Unità d’Italia a Trieste