David Bowie: esce in doppio vinile il live per ‘VH1 Storytellers’ del 1999

Il 23 agosto 1999 David Bowie suonò un intimo set per ospiti invitati al Manhattan Center’s Grand Ballroom a New York per la serie VH1 Storytellers. Dieci anni dopo nel 2009 fu pubblicato un CD/DVD/Download della serata, ed ora, 20 anni dopo, l’11 ottobre 2019 viene pubblicata su doppio LP edizione limitata la versione più completa della performance.

La performance di Bowie è stata a lungo considerata uno degli episodi più memorabili, con David che si immerge profondamente nel suo catalogo per eseguire le tracce come Can’t Help Thinking About Me per la prima volta in 33 anni, Drive-In Saturday da Aladdin Sane, che non aveva eseguito dal 1974, e Word On A Wing che fece il suo primo outing in 23 anni.

Bill Flanagan produttore esecutivo di VH1 Storytellers: “eravamo abituati ad avere a che fare con musicisti leggendari. Nonostante ciò, avere lì David Bowie fu più che un grande ingaggio. Non c’è modo di dirlo senza sembrare stucchevoli: è stato un onore. Bowie ha un posto unico nel rock & roll. Non è solo uno dei più rivoluzionari musicisti dell’epoca, non fa niente a meno che non sia profondamente convinto.”

Per festeggiare il 20esimo anniversario di questo show eccezionale, Parlophone Records pubblicherà un’edizione 2LP strettamente limitata. Ecco la tracklist:

Side 1:

1. Life On Mars?

2. Rebel Rebel (truncated)

3. Thursday’s Child

Side 2:

1. Can’t Help Thinking About Me

2. China Girl

3. Seven

Side 3:

1. Drive-In Saturday

2. Word On A Wing

3. Survive*

Side 4:

1. I Can’t Read*

2. Always Crashing In The Same Car

3. If I’m Dreaming My Life