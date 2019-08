‘Testa o croce’: il nuovo album dei Modà, svelati anche copertina e tracklist

Esce il 4 ottobre Testa o croce, il nuovo atteso album dei Modà, di cui la band ha reso noti titolo, copertina e tracklist. Prodotto da Friends & Partners – licenza Believe, il disco è disponibile in pre-order nei principali store online dal 30 agosto con instant gratification il primo singolo Quel sorriso in volto e il nuovo brano Quelli come me.

«Quelli come me nasce nei bar di Milano, di notte – racconta Kekko Silvestre – Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre paure nascoste… a me capita spesso, al punto di chiedermi come mai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi. In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi… quelli come me sono tanti».

Di seguito la tracklist di Testa o croce:

Testa o croce Quel sorriso in volto … Puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Per una notte insieme Voglio solo il tuo sorriso Una vita non mi basta Non respiro La fata Non te la prendere Love in the ‘50s Guarda le luci di questa città Quel sorriso Giogiò

I Modà saranno in tour da ottobre con alcune anteprime live che precedono la tournée nei palasport di marzo/aprile 2020. Qui tutti gli appuntamenti.