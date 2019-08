Madalina: esce il singolo ‘Umanamente‘ da una poesia dell‘artista

Esce martedì 27 agosto Umanamente, nuovo singolo di Madalina per Honiro Ent. “Il brano nasce come simbolo di rivolta contro tutto ciò che di poco umano vive in noi – racconta Madalina – è una dichiarazione d’amore alla migliore delle persone che io abbia mai conosciuto: mia madre Gina. Durante gli anni delle superiori, ci fu un bando per un concorso europeo collegato al razzismo e come immagine dimostrativa della locandina, c’era la rappresentazione di un embrione.

Mi iscrissi e, la mia insegnante nonostante provasse astio nei miei confronti – derivato dalle mie origini native – si offrì di inviare la mia poesia pur essendo stata l’unica dell’istituto ad aver esposto qualcosa ma, dopo un mese lei mi confessò di non averla mai mandata. Qualche anno dopo, decisi di utilizzare l’amarezza derivata dall’accaduto, dando vita a questo brano, partendo dalla poesia stessa e dai principi esistenziali che volevo esporre.”