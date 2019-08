John Coltrane: esce un album inedito, masterizzato dai nastri analogici originali

Era il 1964 quando John Coltrane e il suo Classic Quartet registravano ai Rudy Van Gelder Studios nuove versioni di alcuni dei brani più famosi. Questa incisione, mai ascoltata fino ad ora, esce in CD, vinile e digitale con il titolo Blue World (Impulse!/Ume) il prossimo 27 settembre.

Registrato in mono su nastro da un quarto di pollice, il tutto fu mixato da Rudy Van Gelder e Gilles Groulx portò il master in Canada per utilizzarlo come colonna sonora del suo film Le chat dans le sac. Degli oltre 37 minuti originali, selezionò solo dieci minuti.

Blue World è stato masterizzato dal nastro originale da Kevin Reeves presso lo Universal Music Mastering di New York. Le lacche della versione in vinile sono state realizzate da Ron McMaster presso i Capitol Studios.

La pubblicazione di Blue World segue il grande successo dell’anno scorso Both Directions At Once: The Lost Album, album del 1963 che ha rivelato nuove composizioni interpretate da un Classic Quartet al meglio della forma.