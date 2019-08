Giordana Angi: dopo il nuovo inedito, dal 4 ottobre l’album ‘Voglio essere tua’

Dopo il singolo inedito Stringimi più forte, in digitale e in radio dal 26 agosto, Giordana Angi ha annunciato via social la pubblicazione del suo nuovo album: si intitolerà Voglio essere tua e la sua uscita è prevista per il 4 ottobre prossimo. È stata dunque un’estate proficua per la giovane artista, che – tra instore, live e promo – si è ritagliata il tempo per creare nuova musica.

Così, dopo il debutto con il suo primo album C A S A (qui la nostra intervista) ha continuato a scrivere, raccontare e raccontarsi. E la stessa Giordana spiega la nascita del primo brano estratto dal progetto in arrivo: “Ho iniziato a scrivere questa canzone dentro la casetta di Amici. Penso che gli autori si ricordino bene quel giorno perché non facevo altro che cantarla e cantarla tanto che, dopo poche ore, già la conoscevano tutti a memoria.

Ricordo che la scrissi di getto e poi lasciai passare qualche giorno: avevo paura stessi provando sensazioni gonfiate dall’entusiasmo. La risentii, mi convinsi e cominciai a cucire ogni dettaglio come fosse un vestito, amando ogni parola come fosse pelle, cantandola come fosse l’ultima volta che avrei potuto farlo.

È una canzone d’amore, di quelle che vorrei facessero sorridere e dessero voglia d’ amare. Non mi posso dimenticare di quei giorni. Devo tanto a quel periodo e ringrazio ancora i tempi e gli spazi che avevo in casetta.

Ricordo quanto non vedevo l’ora di farla sentire ed ora eccolo qua, neanche 3 mesi dopo ed è il singolo che anticipa il nuovo album, assurdo! Se potete immaginare qualcosa, può accadere. Se vi farà star bene almeno 1/4 di quanto ha fatto star bene a me, beh, forse, avrò fatto quel che devo. Vi amo”.