Il Re Leone in vetta al box office italiano: oltre 14 milioni di euro nel primo weekend

Il primo weekend italiano di programmazione al cinema porta Il Re Leone in vetta al box office nazionale con un incasso di oltre 14 milioni di euro. Il nuovo live action Disney conquista, così, il pubblico e mette a segno una serie di record: miglior opening di tutti i tempi per un lungometraggio Disney (a esclusione dei film Marvel Studios), secondo miglior opening fra tutti i film distribuiti da Disney Italia, dopo Avengers: Endgame, miglior opening di agosto di tutti i tempi.

«Abbiamo svolto un’enorme quantità di ricerche, dovevamo assicurarci di fare ogni cosa nel modo corretto. È come una magia, stiamo reinventando il medium cinematografico.», ha dichiarato il regista Jon Favreau. E se non mancano le critiche al doppiaggio, soprattutto per quanto riguarda la platea italiana, è evidente che l’appeal di un titolo come quello de Il Re Leone sta richiamando il pubblico, anzi le famiglie, nei cinema di ogni dove

Nella versione italiana Simba adulto ha la voce di Marco Mengoni, che festeggia quest’anno dieci anni di carriera e ha rappresentato il cast italiano alla première mondiale negli USA. Al suo fianco, Elisa è Nala mentre la coppia Edoardo Leo e Stefano Fresi danno voce agli indimenticabili Timon e Pumbaa.

Il film è il prodotto dalla fusione tra diverse tecniche del cinema tradizionale live action, realtà virtuale e animazioni computerizzate di altissimo livello. Le Terre del Branco non sono mai stato tanto grandiose.

