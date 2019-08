CNCO: nuovo EP dall’11 ottobre, si intitolerà ‘Que Quienes Somos’

Il gruppo latino-americano dei CNCO, vincitore di numerosi premi internazionali, annuncia il nuovo EP Que Quienes Somos, in uscita l’11 ottobre e in pre-order da venerdì 23 agosto. Dallo stesso giorno viene resa disponibile la traccia Ya Tu Sabes.

Il brano, che include un sample di Rie Y Llora di Cecilia Cruz, è stato scritto dai CNCO insieme a Edgar Barrera, Joey Montana, Njomza Vitia, Steven Franks, Fernando Osorio, Sergio George e Tommy Brown, che lo ha anche prodotto. Questo pezzo segna la prima volta di Brown, il produttore dietro alle hit globali di Ariana Grande, nella pubblicazione di una canzone latina.

E non è tutto. Lunedì 26 agosto i CNCO si esibiscono durante il Pre-Show degli MTV VMA 2019, che li vede candidati nelle categorie “Group of the Year” e “Push Artist of the Year”. Sono stati inoltre tra i protagonisti dei Teen Choice Awards 2019, dove si sono aggiudicati i premi “Choice Latin Artist” e “Choice Latin Song” con Pretend.