Modà: il nuovo singolo è ‘Quelli come me’, dal 30 agosto

Mentre in radio suona Quel sorriso in volto, i Modà annunciano il secondo brano da quello che sarà il nuovo album della band dopo due anni di pausa. Il gruppo ha, infatti, annunciato a sorpresa sui social l’uscita di Quelli come me, fuori il 30 agosto (Friends & Partners – licenza Believe).

E l’estate sta premiando i Modà con l’ottima accoglienza del pezzo già in rotazione, il cui videoclip ha superato 4milioni di visualizzazioni. Kekko e compagni saranno poi dal vivo a dicembre nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour e dal 6 marzo raggiungeranno il pubblico di tutta la penisola.

Ecco tutti gli appuntamenti live tra 2019 e 2020:

2 dicembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 4 dicembre – Assago , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 7 dicembre – Brescia , Brixia Forum

, Brixia Forum 8 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 11 dicembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 14 dicembre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 6 marzo – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 10 marzo – Eboli , PalaSele

, PalaSele 14 marzo– Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 20 marzo – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 28 marzo – Assago, Mediolanum Forum

Le prevendite sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita abituali.