Festival Show 2019, Mestre 23 agosto: tutti gli ospiti della serata

Dopo Lignano Sabbiadoro, Festival Show fa tappa in Piazza Ferretto a Mestre, live dalle ore 21.00 di venerdì 23 agosto (ingresso libero) con i grandi nomi della musica italiana. La kermesse, che quest’anno raggiunge il traguardo dei vent’anni, è condotta da Anna Safroncik, per la prima volta nelle vesti di conduttrice, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival.

Ecco il cast della penultima tappa 2019: Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Dolcenera, Lo Stato Sociale, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Ivana Spagnae Daniel & Astol.

Si sfideranno anche i giovanissimi Benedetta Catenacci, Daniele Pollina e Francesco Carrer, semi finalisti del concorso “Prime Voci”, nuova categoria che comprende i talenti dagli 8 ai 14 anni e si esibiranno la cantautrice Rosmy, Beppe Stanco e Simone Borrelli.

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean-Marie e saranno presenti dodici elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, con alcuni tra i migliori giovani musicisti da tutta Italia.

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Dal pomeriggio Hoara Borselli sarà splendida host di Festival Show che accoglierà gli artisti durante le prove, in diretta su Radio Bella & Monella. La tappa finale di Festival Show sarà il 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, segue l’evento come media partner mandando in onda quattro speciali con il meglio del Festival Show 2019. Ecco i prossimi:

– best of di Piazza Torino a Jesolo e Piazzale Zenith a Bibione 29 agosto – best of della Beach Arena di Lignano e di Piazza Ferretto di Mestre

– best of della Beach Arena di Lignano e di Piazza Ferretto di Mestre 12 settembre – gran finale dedicato alla tappa di chiusura in Piazza Unità d’Italia a Trieste