“Could not ask for more” è in uscita il terzo singolo di SirJo Cocchi

SirJo Cocchi, songwriter, cantante, tastierista a sei dita e produttore milanese, ha appena dato alla luce il singolo Could not ask for more, il terzo tratto dal primo EP di The Songbook Chronicles: il progetto (costituito da una serie di EP e da un album) è pubblicato da Groove It, la nuova etichetta indipendente con base a Milano. Dopo più di 25 anni come sideman e produttore (e/o cantante, tastierista, autore) di vari progetti, SirJo finalmente esce con un progetto solista, con cui pubblicherà una canzone al mese (più un EP con ogni quarta canzone) da Giugno 2019 a Giugno 2020.

Could not ask for more ha un sound con synth e batteria elettroacustica in evidenza: il pianoforte di SirJo fa da collante e dà il levare in stile quasi Reggae, mentre le chitarre distorte portano un po’ di Rock nell’atmosfera della canzone. L’arrangiamento scarno ed i pochi elementi presenti sono costruiti affinchè la voce baritonale di SirJo abbia molto spazio per raccontare la storia. Il pezzo è stato scritto (come i due singoli precedenti, Hold on e Love fever) a New York City: SirJo era nel Village e stava aspettando di andare al Red Lions (vedi la foto nella copertina) a sentire (e magari jammare) con il suon amico Jerry Dugger, quando il guardare attraverso il finestrone del Cafè Reggio gli ispirò questo pezzo.

Come facevano alla Stax, Motown, Atlantic o alla Hi-Records, la canzone (e tutti gli EP nonché l’album che seguiranno) è stata registrata utilizzando la tecnologia più moderna ma nelle classiche modalità di una volta: una sezione ritmica affiatata in una stanza, con SirJo alle tastiere ed alla voce ed i suoi fidati musicisti (batteria, basso e chitarra) che ci mettono il groove. In questo caso anche la traccia di voce è quella cantata durante la sessione originale con la band e cattura lo spirito originale della canzone.

