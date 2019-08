Jeff Buckley: in digitale materiali inediti per i 25 anni dell’album ‘Grace’

[CS] Columbia/Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, celebra il 25° anniversario dell’immortale album di Jeff Buckley Grace con un ampliamento epico del catalogo online dell’artista offrendo alle piattaforme digitali più di 50 brani rari e ricercatissimi venerdì 23 agosto 2019.

La lista di titoli in digitali include la tanto attesa pubblicazione di Sky Blue Skin, una traccia molto richiesta dai collezionisti, una delle ultime demo registrate da Jeff nella sessione in studio del 1996. Venticinque anni dopo la pubblicazione di Grace, Columbia/Legacy pubblica quattro live completi:

Live At Wetlands , New York, NY, 16/8/94

, New York, NY, 16/8/94 Live From Seattle , WA, 7 maggio 1995

, WA, 7 maggio 1995 Cabaret Metro , Chicago, Illinois, 13 maggio 1995

, Chicago, Illinois, 13 maggio 1995 Live at Columbia Records Radio Hour (speciale registrato il 4 giugno 1995 ai Sony Music Studios di New York City)

Inoltre, a partire dal 23 agosto, tre brani classici di Jeff Buckley – Grace (Legacy Edition), Sketches for My Sweetheart the Drunk e Mystery White Boy – verranno pubblicati in digitale in versione extended (originariamente disponibili solo per i prodotti internazionali).

Il 25° anniversario di Grace viene inoltre commemorato con l’uscita di due esclusive edizioni in vinile (di cui una solo per Newbury Comics in vinile blue) ed una nuova linea di merchandising: magliette, tote bag, plettri per chitarra e una stampa su tela mozzafiato di uno dei disegni di Jeff (in vendita su jeffbuckley.com).