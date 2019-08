Endemol Shine Italy lancia EndemolShine Academy, per i futuri creativi dei media

[CS] In collaborazione con Ce.RTA, IConLab e l’Università Cattolica di Milano, EndemolShine Italy lancia la sua prima EndemolShine Academy, un corso dedicato alla formazione dei futuri creativi professionisti dei media volto a definire una figura professionale nuova di storyteller, narratori e ideatori per l’audiovisivo.

Endemol Shine Academy è progettata per aprire l’industria creativa, rendendola più inclusiva e diversificata supportando la prossima generazione di narratori e creativi nel nostro settore.

I giovani selezionati, saranno divisi in gruppi in cui apprenderanno una serie di insegnamenti approfonditi, dagli esperti Endemol Shine Italy del settore. Il programma di due settimane coprirà tutte le fasi del processo, dalle idee per la sceneggiatura e lo storyboard, allo sviluppo della produzione e il lancio alle emittenti televisive.

I partecipanti avranno il compito di lavorare su una nuova idea di show che presenteranno a un comitato di esperti alla fine del corso. La pitch vincente sarà sviluppata in un promo di EndemolShine Italy.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà giovedì 12 settembre. Il programma durerà per tutto l’autunno.