Real Talk Live: al Carroponte il format di musica rap e trap, il cast

[CS] Real Talk, il format numero uno del rap/trap italiano sarà live il 7 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) per il primo festival nazionale sul genere. Un evento unico con una line up estremamente ricca: tra gli ospiti già annunciati Il Tre, Junior Cally, Nerone, Clementino, Axos, Warez, Highsnob, Beba, Jack The Smoker, Enzo Dong, Laïoung, Dani Faiv, Shiva e molti altri ancora saranno confermati nelle prossime settimane.

I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone (sito e punti vendita). I primi 1500 che acquisteranno il biglietto online su Ticketone (http://bit.ly/RealTalkLive) riceveranno in omaggio una copia della doppia compilation ufficiale Real Talk – Cypher Vol. 1.

Lo show ospiterà il meglio delle tre stagioni di Real Talk Studio e Real Talk Street, con la conduzione di Kuma e la presenza fissa di Legend e DJ Bront in consolle. Gli artisti protagonisti si alterneranno sul palco per eseguire la loro performance migliore realizzata negli studi di Real Talk, durante le puntate in cui erano ospiti, oltre a un paio delle hit del momento. Real Talk Live sarà quindi un continuo susseguirsi di artisti e musica, per un evento che terrà il pubblico con il fiato sospeso per tutto il tempo.

Con più di 30 milioni di visualizzazioni e oltre 200 mila iscritti, seguaci del suo canale YouTube, il più forte influencer italiano del mondo rap ha ospitato, tra gli altri, artisti come Vegas Jones, Lazza, Clementino, Shade, Nayt, Junior Cally, Shiva, e più recentemente il nuovo astro nascente italiano IL TRE e la prima female rapper, Beba.