‘Ciao Fabri’: tra i premiati Solarino, Di Mare e Mirkoeilcane

[CS] Presentata oggi all’Arena della Versilia la serata solidale Ciao Fabri dedicata a Fabrizio Frizzi che si svolgerà domenica 25 agosto, nella suggestiva cornicedell’Arena della Versilia di Cinquale il cui ricavato sarà devoluto alla “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo”.

Presenti alla conferenza stampa l’autore e produttore discografico Mogol, il Direttore Generale di Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, l’ideatore dell’evento Simone Barazzotto, il Sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, il direttore dell’Arena Federico Sermattei e il titolare di EDEMPG Paolo Gardani.

Mogol ha ricordato i bei momenti passati con Fabrizio alle Partite del Cuore “Era un ragazzo generoso e molto educato per questo piaceva a tutti. Ricordo la sua risata inconfondibile”. Gianluca Pecchini D.G. della Nazionale Cantanti ha dichiarato: “Quando Simone me l’ha chiesto ho subito dato la mia piena disponibilità. Fabrizio ha condotto tante edizioni della Partita del Cuore su Rai Uno in modo impeccabile. Era un grande amico di Nazionale Cantanti”.

Simone Barazzotto, ideatore di questa serata, molto emozionato racconta “Da qualche mese insieme a Fabio, il fratello di Fabrizio, abbiamo pensato fosse giusto e doveroso dedicargli una grande festa con tutti i suoi amici. Così è iniziato Ciao Fabri. Oggi grazie alla collaborazione di tutti, dai tantissimi amici di Fabrizio alla Nazionale Cantanti fino all’Arena della Versilia e al Comune di Montignoso, il 25 agosto regaleremo al suo pubblico una serata indimenticabile di musica e spettacolo. Mi auguro che questo possa diventare un appuntamento annuale per fare festa con lui. Perché Fabrizio amava divertirsi e far del bene”.

Annunciati per ora tre dei 5 Premi Fabrizio Frizzi assegnati a:

VALERIA SOLARINO per il Cinema

FRANCO DI MARE per la TV

MIRKOEILCANE per la Musica

A breve saranno comunicati anche i vincitori delle categorie Sport e Teatro, assegnati dalla Giuria presieduta dallo storico capostruttura di Rai Uno Mario Maffucci. Qui tutti gli ospiti.