The Fix: dal 7 agosto su Canale 5 il legal thriller firmato dal procuratore del caso O.J. Simpson

[CS] Mercoledì 7 agosto arriva in prima serata su Canale 5, il legal thriller The Fix, firmato dal procuratore del caso O.J. Simpson Marcia Clark. Nel cast della serie in prima visione assoluta, Robin Tunney (Prison Break) e Adewale Akinnuoye-Agbaje (Games of Thrones).

Marcia Clark, prima avvocato penale poi procuratore distrettuale, ha trascorso dieci anni nella Special Trials Unit che ha gestito svariati casi di alto profilo, a Los Angeles. Procuratore capo nel processo a O.J. Simpson, è autrice di best-seller Without A Doubt, dedicato al caso che ha visto protagonista l’ex star del football americano.

The Fix inizia con il procuratore distrettuale di Los Angeles Maya Travis (Robin Tunney), che perde la causa contro la star del cinema Sevvy Johnson, accusato di duplice omicidio. La carriera della legale subisce un duro colpo, al punto che per sottrarsi alle pressioni della stampa decide di trasferirsi a Washington.

Quando, otto anni dopo, Johnson viene sospettato di un altro omicidio, la Travis viene richiamata nell’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles e…

«Maya è diversa dalle altre protagoniste femminili viste fino a oggi nelle serie tv», spiega Robyn Tunney. «È felice e soddisfatta, sia del suo lavoro che della sua vita, e il suo successo non va a scapito di altri». «Sono stata molto contenta di interpretare un personaggio emotivamente complesso» – prosegue l’attrice – «e sono fiera ed orgogliosa di aver lavorare ad una seria creata, diretta e prodotta da sole donne».

«Sevvy è un uomo molto affascinante» – racconta Adewale Akinnuoye-Agbaje – «usa il suo aspetto per ottenere quello di cui ha bisogno: donne e profitti». «Ho interpretato molti personaggi difficili nel corso della mia carriera», – continua l’attore – «ma questa è stata una delle sfide più impegnative.

Per interpretare al meglio il mio personaggio, nonostante il momento molto felice nella mia vita privata, mi sono immerso in un’atmosfera violenta e negativa». «È un thriller – conclude Akinnuoye-Agbaje – coinvolgente ed emozionate… e solo alla fine si scoprirà chi sia il vero colpevole».