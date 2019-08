La Zero, al via il progetto Alias: ogni giovedì online su Instragram un nuovo contenuto

[CS] Nuovo progetto de La Zero dal nome ALIAS: ogni giovedì alle 14:30 esce un contenuto artistico diverso su Instagram e su IGTV che dà la possibilità all’eclettica cantautrice napoletana di mettersi in gioco con i vari generi della musica italiana.

Si passa da cover riscritte e arrangiate in modi diversi a inediti sorprenditi e a collaborazioni con artisti musicali inserendo sound molteplici che dimostrano le qualità canore della Zero. Ogni video è una forte immagine visiva che accompagna le parole e la musica, è un messaggio dritto e preciso, non edulcorato.

Poliedrica, inaspettata, sorprendente La Zero con questo format si mette in gioco con molti generi musicali come la trap, il pop, l’indie e altri ancora, generando curiosità e stupore.

Il primo video online riguarda la celebre canzone di Mina – Anche un uomo, il ritornello è quello della canzone originale, tutto il resto del brano è stato riscritto e riarrangiato dal suo producer Alessandro Manzo (SEDD) e dalla Zero che ha inserito nel pezzo parole in napoletano, la sua lingua madre, che arrivano dritte all’anima.

Un pezzo forte che dichiara la libertà di espressione, la libertà di sentire e amare, la libertà di non avere paura, la libertà di scegliere di denunciare, la libertà di ridere e piangere, la libertà di mostrarsi e di vivere.