Lindsey Stirling: il nuovo singolo è ‘The Upside’, a settembre live in Italia

Da venerdì 2 agosto è disponibile in digitale The Upside, nuovo singolo della violinista, cantautrice e performer Lindsey Stirling, accompagnata da Elle King. La traccia è la terza estratta dal progetto Artemis (BMG), quinto album in studio della violinista in uscita il 6 settembre. E ad accompagnare il brano è uscito il videoclip ufficiale, che in sei ore ha superato 300mila views.

Dal 10 agosto, Lindsey Stirling è impegnata in un tour in Europa e in Messico e farà tappa in Italiaper un’unica data sabato 14 settembre all’Alcatraz di Milano. Durante lo show ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera, senza tralasciare gli inediti che presenterà live al pubblico per la prima volta.

INFO

14 settembre – Milano, Alcatraz

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerto:ore 20.45

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00

Biglietti disponibili su ticketone.it