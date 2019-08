Jova Beach Party: Jovanotti saluta l’estate live con un concerto a Linate

Dopo aver attraversato le spiagge di tutta Italia (con tappa in quota), per il Jova Beach Party si annuncia una chiusura da urlo. Nell’ultimo giorno d’estate, il 21 settembre, Jovanotti sarà infatti protagonista di un concerto che dire evento è quasi riduttivo: per lui, infatti, il gran finale live è a Milano Linate.

Per un artista abituato alla pista, quella di un aeroporto non può che chiudere il viaggio live 2019. L’aeroporto, attualmente chiuso per ristrutturazione, a poche ore dall’Equinozio, diventa così la base di lancio finale per la più grande festa dopo il big bang.

Otto ore di musica live – dalle 15 – nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo e con il pubblico protagonista. Un evento finale nato a grandissima richiesta per accontentare il grande pubblico di Piemonte, Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio.

INFO BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di martedì 6 agosto su TicketOne. Prezzo unico 59,80 (52 euro + diritto di prevendita). Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata (per info è indispensabile scrivere a milanojovabeachparty@tridentmusic.it e seguire tutte le indicazioni sul sito Trident Music). Special needs: info@tridentmusic.it La radio ufficiale di Jova Beach Party Milano Linate è Radio Italia solo musica italiana. Dai che SI VOOOOOLA!