RTL 102.5 Instagram Takeover: gli artisti controllano i social, si parte con Rovazzi

[CS] RTL 102.5 lancia per la prima volta il suo Instagram Takeover: gli artisti prenderanno il controllo dell’account Instagram di RTL 102.5 per raccontare, attraverso le stories, la loro giornata in prima persona.

Si comincia domenica 4 agosto sera con Fabio Rovazzi che, in diretta dagli Stati Uniti, si impossesserà del profilo Instagram di RTL 102.5 e pubblicherà storie video esclusive.

Proprio questa settimana, giovedì 1 agosto, Rovazzi ha presentato il video di Senza Pensieri, secondo capitolo della sua saga cominciata con Faccio quello che voglio. Alla clip hanno preso parte tanti volti noti, da Paolo Bonolis a Fabio Fazio, da Loredana Bertè a J-Ax, Enrico Mentana, Terence Hill, Maccio Capatonda, Karen Kokeshi, Max Biaggi, Gigi Marzullo, Sascha Burci “Anima” e Danti.