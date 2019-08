Lana Del Rey: esce il 30 agosto l’album ‘Norman Fucking Rockwell!’ TRACKLIST

È in uscita il 30 agosto Norman Fucking Rockwell!, il nuovo album di Lana Del Rey disponibile nei negozi digitali e in formato fisico (CD e vinile). Scritto e prodotto con Jack Antonoff, il disco comprende dodici tracce, fra le quali il singolo, cover dei Sublime, Doin’ Time.

Di seguito la tracklist completa:

Norman Fucking Rockwell Mariners Apartment Complex Venice Bitch Fuck It I Love You Doin’ Time Love Song Cinnamon Girl How to disappear The Next Best American Record The greatest Happiness is a butterfly hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it

Annunciate anche le date del prossimo tour di Lana Del Rey, che vedrà una prima parte in America quest’anno e una seconda in Europa nel 2020. Esclusa, per ora, l’Italia.